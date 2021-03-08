В Челябинской области вагоны грузового поезда сошли с рельсов

ЧЕЛЯБИНСК, 8 марта. /ТАСС/. Прокуратура в Челябинской области проверяет обстоятельства схода с рельсов двух вагонов на станции Миасс-3. Об этом в понедельник журналистам сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"Восьмого марта на путях необщего пользования станции Миасс-3 при роспуске с сортировочной горки шести вагонов с грузом ОАО "Учалинский ГОК" произошел сход двух вагонов. Причины происшествия устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На место схода вагонов выехал Златоустовский транспортный прокурор", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержек движения, пострадавших людей и угрозы окружающей среде в результате происшествия нет.