Уголовное дело возбудили в Кировской области, где 12-летнюю девочку высадили из автобуса

ТАСС, 8 марта. Прокуратура Кировской области возбудила уголовное дело об оставлении в опасности по факту инцидента с 12-летней девочкой, которую высадили из автобуса, после того как она не смогла заплатить за проезд. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Прокуратура Кировской области признала законным возбуждение уголовного дела по факту оставления в опасности ребенка, которого высадили из автобуса из-за невозможности оплаты проезда", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что уголовное дело возбуждено 8 марта.

Инцидент произошел 25 февраля, по данным прокуратуры, ребенка вечером высадил кондуктор автобуса № 33. По данному факту была начата проверка. Уголовное дело возбудили по статье "Оставление в опасности", добавили в пресс-службе.