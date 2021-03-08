В Орле один человек погиб и один пострадал при пожаре в многоквартирном доме

ОРЕЛ, 8 марта. /ТАСС/. Один мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме в Орле, одна женщина госпитализирована с признаками отравления угарным газом. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в главке МЧС по региону.

"Произошло возгорание в двухкомнатной квартире в многоквартирном доме в городе Орле на улице Бурова, выгорела комната на площади 24 кв. м. В результате пожара погиб мужчина 1955 года рождения, женщина 1957 года рождения доставлена с отравлением угарным газом в Орловскую областную клиническую больницу имени Мопра", - сообщили в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.