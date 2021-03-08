В ДТП с рейсовым автобусом в Вологодской области погибли два человека

ВОЛОГДА, 8 марта. /ТАСС/. Дорожная авария с участием рейсового автобуса с 40 пассажирами и легкового автомобиля произошла в понедельник в Вологодской области. В результате столкновения погибла водитель легковой машины и ее пассажир - девочка 2004 года рождения, говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Вологодской области.

"Сегодня около 16:00 мск в Грязовецком районе на 33-м км автодороги Вологда - Ростилово произошло ДТП. По предварительной информации, женщина 1986 года рождения, управляя автомашиной "Киа-Спектра", выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с рейсовым автобусом КАВЗ. В результате ДТП погибла женщина, управлявшая "Киа", и девочка 2004 года рождения, также ехавшая в легковой автомашине", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД.

Автобус с 40 пассажирами двигался по маршруту Вологда - Грязовец, никто из пассажиров серьезных травм не получил, сообщили в УМВД.

На месте аварии работают наряды ГИБДД, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.