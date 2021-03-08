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В Дагестане прокуратура начала проверку после отравления семьи угарным газом

Семья состоит из шести человек, четверо из них - дети

МАХАЧКАЛА, 8 марта. /ТАСС/. Прокуратура Дагестана инициировала проверку данных об отравлении угарным газом семьи из шести человек в Кизилюртовскрм районе республики. Погибших нет, сообщила в понедельник ТАСС старший помощник прокурора региона Татьяна Голубова.

"Сегодня появилась информация, что в Кизилюртовском районе семья из шести человек отравились газом, среди них четверо детей. По поручению руководства прокуратуры республики организована проверка", - сообщила Голубова.

По ее словам, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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