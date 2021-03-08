В Забайкалье 23 вагона с углем сошли с рельсов

ТАСС, 8 марта. Более 20 вагонов грузового поезда с углем сошли с рельсов в Забайкальском крае. Как сообщили журналистам в пресс-служа ГУ МЧС по региону, движение приостановлено.

"Получена информация на перегоне Чичатка - Жанна Забайкальской железной дороги в Могочинском районе Забайкальского края произошел сход вагонов с углем грузового поезда № 9 694, по предварительной информации, сошло 23 вагона. Нарушен габарит нечетного пути, движение остановлено в четном и нечетном направлении", - сказали в пресс-служа.

В результате произошедшего пострадавших нет. Два аварийно-восстановительных поезда выехали на место ЧП.