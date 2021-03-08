Следователи возбудили дело после удара девочки током в ТЦ на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту получения электротравмы девочкой в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сказала она.

В рамках расследования будут допрошены родители пострадавшей девочки и сотрудники ТЦ, проведена судебно-медицинская экспертиза.

Днем в понедельник трехлетняя девочка около фудкорта в торговом центре на проспекте Мира наступила на оголенный провод. Ребенка доставили в больницу и после обследования отпустили домой. Угрозы для ее жизни и здоровья нет.