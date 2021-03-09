Три землетрясения магнитудой до 4,1 произошли рядом с Курильскими островами и Камчаткой

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 марта. /ТАСС/. Сейсмологи во вторник зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) и Камчаткой три землетрясения магнитудой до 4,1. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Два землетрясения магнитудой 3,2 произошли рядом с островами Парамушир и Шикотан [Курильские острова]. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло у восточного побережья полуострова Камчатка", - рассказали в филиале.

По информации сейсмологов, звонков от местных жителей по поводу ощущаемости подземных толчков не поступало. Угрозу цунами не объявляли. Пострадавших и повреждений нет.