В Магадане у здания УФСБ произошло ДТП с участием четырех автомобилей

ТАСС, 9 марта. Водитель Subaru Forester в Магадане во вторник утром протаранил три автомобиля, припаркованных рядом со зданием управления ФСБ по Магаданской области. Два человека пострадали, сообщили журналистам в местном управлении ГИБДД.

"Авария произошла на улице Лукса напротив здания УФСБ <...> Два человека пострадали в результате ДТП. По предварительной информации, водитель не справился с управлением", - рассказали в управлении. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Информация о состоянии их здоровья и степени тяжести полученных травм пока не уточняется.

Местные СМИ сообщают, что, по предварительной информации, автомобиль Subaru Forester был угнан. Причины происшествия устанавливаются.