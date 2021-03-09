Власти Мексики задержали участника убийства семьи мормонов

МЕХИКО, 9 марта. /ТАСС/. Мексиканские силовики задержали в северном штате Чиуауа Алехандро Адаме, одного из подозреваемых в убийстве семьи мормонов в ноябре 2019 года. Об этом сообщила в понедельник газета Milenio.

В операции по поимке особо опасного преступника были задействованы подразделения Нацгвардии и военных ведомств, а также сотрудники Национального разведывательного центра. Предполагается, что Адаме принимал непосредственное участие в расправе, случившейся 4 ноября 2019 года в муниципалитете Бависпе в граничащем с Чиуауа штате Сонора.

Жертвами преступников стали девять членов семьи Ле Барон, в том числе шестеро детей. В декабре 2020 года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор принял участие в церемонии открытия посвященного им памятника. К настоящему времени мексиканские власти поймали порядка 20 подозреваемых в массовом убийстве, им были предъявлены обвинения в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.