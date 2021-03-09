Пожар произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Пожарные спасли 16 человек от возгорания в жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 04:51 поступило сообщение о возгорании по адресу: Малая Ботаническая улица, дом 11. Происходило возгорание в одной из квартир на втором этаже жилого здания. В ходе проведения разведки и тушения пожара с вышерасположенных этажей были спасены 16 человек, двое из них - дети", - сказали в ведомстве.

В 05:24 пожар ликвидирован на площади 20 кв. м.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, за медицинской помощью обратились два человека.