В Хакасии пропали трое туристов

ТАСС, 9 марта. МЧС начало поиски трех туристов, пропавших в Орджоникидзевском районе Хакасии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Информация о том, что трое мужчин, проживающих в одной из гостиниц пос. Приисковый, не вернулись с туристического маршрута, поступила накануне ночью. Сегодня утром группа спасателей Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России в составе семи человек и пяти единиц техники выдвинулась к месту происшествия для организации поисковых мероприятий", - говорится в сообщении.

В готовность приведен вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России, но из-за штормового предупреждения авиация не применяется.

Согласно прогнозам синоптиков, в горных районах республики ожидаются порывы ветра до 30 м/с.

Приисковый находится в 340 км от Абакана в отрогах Кузнецкого Алатау. Поселок известен среди туристов, которые приезжают кататься на горных лыжах по неподготовленным трассам (фрирайд).