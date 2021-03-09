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Девять человек погибли в результате пожара в офисном здании в Индии

На месте происшествия развернули бригады Национальных сил реагирования на стихийные бедствия

ТАСС, 9 марта. По меньшей мере девять человек погибли в результате пожара в высотном здании, где расположены офисы Восточной железной дороги, в городе Колката (штат Западная Бенгалия). Об этом во вторник сообщила газета The Hindustan Times.

По ее данным, пожар начался на 13-м этаже здания примерно в 18:10 вечера (15:40 мск) в понедельник. Погибли не менее девяти человек, среди которых четверо пожарных, один помощник младшего инспектора местной полиции и один сотрудник сил защиты железных дорог. Личности еще трех погибших установить не удалось.

Отмечается, что на месте происшествия были развернуты бригады Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

Главный министр штата Западная Бенгалия заявила, что семьи погибших получат выплаты в размере 1 млн рупий ($13,7 тыс).

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