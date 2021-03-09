Уголовное дело возбудили после поджога 13 автомобилей в Тульской области

ТУЛА, 9 марта. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после поджога 13 автомобилей, в том числе восьми микроавтобусов, в городе Донском Тульской области. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога" (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Идет поиск причастных к совершению преступления", - сказал собеседник агентства.

Пожар на территории неохраняемой автостоянки на улице Новой города Донского произошел ночью 8 марта, сгорело 13 автомобилей: пять пассажирских микроавтобусов Iveco, два пассажирских микроавтобуса Ford Transit, пассажирский микроавтобус Volkswagen Multivan, а также автомобили "УАЗ-3309", "УАЗ-Патриот", Nissan Pathfinder, Opel Zafira, Ford Galaxy. Пострадавших в результате возгорания нет.