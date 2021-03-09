В Москве экс-полицейский получил три года условно за выстрел в школьницу из травматики

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего полицейского Ивана Князева, который прострелил ногу девочке из травматического пистолета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Князев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года", - сказали в пресс-службе.

Инцидент произошел 6 декабря прошлого года возле дома на Судостроительной улице, когда сотрудник полиции, который был в гражданской одежде и не при исполнении, в ходе конфликта выстрелил из травматического пистолета в 13-летнюю девочку. Подросток был госпитализирован, однако серьезных травм девочка не получила.

По данным следствия, Князев был другом семьи ребенка, он был приглашен в гости ее родственниками. После инцидента его уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.