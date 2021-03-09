В Петербурге перекрыли улицу из-за прорыва трубы с холодной водой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Улица Байконурская в Приморском районе Санкт-Петербурга перекрыта из-за прорыва трубы с холодной водой. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе предприятия ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

"В 6:40 поступило сообщение о вытекании по адресу: пересечение ул. Байконурской и Богатырского проспекта. На место прибыла бригада "Водоканала", - говорится в сообщении, предоставленном агентству. - Движение транспорта на участке временно ограничено".

Отмечается, что специалисты "Водоканала" проводят работы по локализации вытекания воды. Все абоненты обеспечены водоснабжением.

По данным синоптиков Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Петербурге около 15 градусов мороза. На дорогах местами гололедица.