В Волгограде по подозрению в хранении крупной партии героина задержали пенсионера

ВОЛГОГРАД, 9 марта. /ТАСС/. Полиция задержала в Волгограде 67-летнего мужчину, подозреваемого в хранении в домовладении особо крупной партии героина, возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Установлено, что подозреваемый - 67-летний неработающий житель Кировского района - хранил в своем домовладении свертки с морфиносодержащим наркотическим средством (весом более 656 граммов), что подтверждено исследованием, проведенным экспертами-криминалистами областного главка. Подозреваемый задержан, возбуждено дело", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ, совершенные в особо крупном размере"). Изъятой массы наркотика хватило бы для изготовления нескольких десятков тысяч разовых доз, уточнили в пресс-службе ведомства.