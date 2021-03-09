Уголовное дело возбудили после взрыва газа в доме в Серпухове

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту ранения девочки в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Серпухове. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По факту хлопка газа в жилом доме и травмирования несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - сообщила Врадий.

В ходе осмотра места происшествия следователем с участием специалиста газовой службы установлено, что газовый котел в доме был установлен в нарушение норм и требований безопасного использования и содержания газового оборудования. Уже допрошены свидетели, изъяты газовый котел изъят и необходимая документация в эксплуатирующих и обслуживающих организациях. Планируется назначение пожарно-технической и взрыво-технической экспертиз.

В воскресенье вечером в деревне Лукьяново в городском округе Серпухов произошел хлопок бытового газа в жилом доме площадью 150 кв. метров. В результате частично разрушились несущие конструкции дома. По данным источника ТАСС в экстренных службах, дом обрушился практически полностью. Как сообщила представитель ГСУ, находившаяся в доме 15-летняя девочка с ожогами тела различной степени была госпитализирована в больницу. Прокуратура также начала проверку на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.