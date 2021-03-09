В Витебске проверяют сообщения о минировании восьми школ

МИНСК, 9 марта. /ТАСС/. Более 800 человек эвакуировано из нескольких школ в Витебске в связи с поступившими сообщениями о минировании. Об этом сообщила во вторник пресс-служба УВД Витебского облисполкома в своем Telegram-канале.

"9 марта в милицию обратилась директор одного из учебных заведений. Она сообщила, что на электронный адрес школы поступило сообщение о минировании учреждения образования. Учащиеся и персонал были немедленно эвакуированы", - отмечается в сообщении.

По данным УВД, сотрудниками саперно-пиротехнической группы в/ч 5524 обследуется здание и прилегающая к нему территория, устанавливается автор сообщения. "Аналогичное сообщение поступило и в адрес еще семи школ областного центра. На месте работают правоохранители", - проинформировали в УВД Витебского облисполкома.