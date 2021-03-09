В Волгограде в гараже обнаружили тела двух школьников

ВОЛГОГРАД, 9 марта. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту гибели двух несовершеннолетних, тела которых обнаружили в боксе одного из гаражных кооперативов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

"Утром 9 марта в боксе одного из гаражных кооперативов, расположенном на улице Борьбы Тракторозаводского района, в автомобиле обнаружены тела двух подростков. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Волгоградской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, автомобиль принадлежит матери одного из погибших школьников. Со слов женщины, 7 марта он вместе с другом отогнал машину в гараж, после чего подростки закрыли ворота бокса и снова сели в салон автомобиля.

"Следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины их смерти", - добавили в пресс-службе ведомства.