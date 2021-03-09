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Политический кризис в Армении
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Следствие завершило предварительное расследование по делу лидера армянской оппозиции

Вазгена Манукяна обвиняют в призыве к свержению строя

ЕРЕВАН, 9 марта. /ТАСС/. Следственный комитет Армении завершил предварительное расследование уголовного дела, фигурантом которого является лидер оппозиционного объединения "Движение за спасение родины" Вазген Манукян, обвиняемый в призыве насильственно свергнуть конституционный строй. Об этом во вторник сообщает пресс-служба СК республики.

"В Главном следственном управлении СК закончилось предварительное расследование уголовного дела, возбужденного против Вазгена Манукяна в связи с заявлениями от 12 и 20 февраля на площади Свободы о насильственном захвате власти, свержении конституционного строя, публичных призывах к насилию", - отмечается в заявлении СК.

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