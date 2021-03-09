Почти 50 человек поступили в больницы Махачкалы с признаками отравления

МАХАЧКАЛА, 9 марта. /ТАСС/. Почти 50 человек, в том числе 27 детей, поступили в больницы Махачкалы с признаками отравления, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе СУ СК РФ по Дагестану.

Ранее в Минздраве республики сообщали о 24 госпитализированных, в том числе 22 детях.

"По версии следствия, 6 и 7 марта 2021 года в Республиканский кожно-венерологический диспансер поступило 49 человек, из них 27 детей с симптомами острой кишечной инфекции. Всем обратившимся детям оказана необходимая медицинская помощь", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что после массового отравления в Махачкале возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

Новый инцидент с массовым отравлением в Дагестане стал уже четвертым в 2021 году. В январе к врачам обратились более 350 жителей Буйнакска, в феврале произошли случаи отравления жителей села Арани Хунзахского района и в Каспийске - число пострадавших составило 95 и 33 соответственно. Во всех случаях причиной отравления стала загрязненная питьевая вода. Возбуждены уголовные дела.