Al Jazeera: на Маврикии сел на мель китайский траулер

ТАСС, 9 марта. Власти Маврикия направили подразделения береговой охраны и вооруженных сил к китайскому траулеру Lurong Yuan Yu 588, который сел на мель у берегов островного государства в юго-западной части Индийского океана. Об этом сообщил во вторник катарский телеканал Al Jazeera.

Военнослужащие проводят обследование акватории и устанавливают боновые заграждения для предотвращения распространения нефтепродуктов на случай возможной утечки с китайского судна, которое в минувшее воскресенье село на рифы у населенного пункта Пуэн-о-Сабль на северо-западной оконечности острова Маврикий поблизости от столицы Порт-Луи. В танках судна находилось около 130 тонн мазута и пять тонн смазочных материалов. Его капитан подал сигнал бедствия. Все 16 членов экипажа были эвакуированы вертолетом.

Снимки, сделанные с беспилотников, показывают наличие темных пятен в водах Индийского океана рядом с траулером. Местные жители утверждают, что видели следы топлива в прибрежной воде, сообщила во вторник маврикийская газета L'Express.

Военнослужащие ведут мониторинг обстановки. В настоящее время началась откачка нефтепродуктов с судна, которая продлится четыре-пять дней.

Накануне министр "голубой" экономики, морских ресурсов, рыболовства и судоходства Маврикия Судир Модху заявил, что с траулера нет утечки топлива и технических масел.

25 июля прошлого года на рифы у Маврикия сел японский сухогруз Wakashio с 4 тыс. тонн нефтепродуктов на борту. Из образовавшейся пробоины вылилось около 1 тыс. тонн нефтепродуктов, что вызвало первую в истории страны подобную экологическую катастрофу. Спасателям удалось откачать из танков Wakashio почти 2,5 тыс. тонн мазута.