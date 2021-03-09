В Анадыре ураганный ветер повредил 45 многоквартирных домов

ТАСС, 9 марта. Власти Чукотки подытожили последствия обрушившегося на регион циклона - повреждены 45 многоквартирных домов окружной столицы. Об этом сообщается на официальной странице мэрии Анадыря в Instagram .

Приступила к работе межведомственная комиссия при участии представителей администрации города, управляющих компаний и Фонда капремонта.

"По предварительным данным штормовым ветром был нанесен урон 28 многоквартирным домам города. Незначительные повреждения кровли подтверждены еще в 17 домах окружной столицы. Полное устранение выявленных нарушений будет проведено с наступлением положительных температур", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в городе также повалило стойки 20 дорожных знаков, 17 из них уже восстановлены. Коммунальные службы города работают в авральном режиме, устраняя последствия стихии.

4 марта на Чукотку обрушился циклон, который принес в Анадырь ветер с порывами до 42 м/с. Были отменены занятия в школах, авиарейсы, ограничено движение общественного транспорта.