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В Анадыре ураганный ветер повредил 45 многоквартирных домов

В городе также повалило 20 дорожных знаков

ТАСС, 9 марта. Власти Чукотки подытожили последствия обрушившегося на регион циклона - повреждены 45 многоквартирных домов окружной столицы. Об этом сообщается на официальной странице мэрии Анадыря в Instagram.

Приступила к работе межведомственная комиссия при участии представителей администрации города, управляющих компаний и Фонда капремонта.

"По предварительным данным штормовым ветром был нанесен урон 28 многоквартирным домам города. Незначительные повреждения кровли подтверждены еще в 17 домах окружной столицы. Полное устранение выявленных нарушений будет проведено с наступлением положительных температур", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в городе также повалило стойки 20 дорожных знаков, 17 из них уже восстановлены. Коммунальные службы города работают в авральном режиме, устраняя последствия стихии.

4 марта на Чукотку обрушился циклон, который принес в Анадырь ветер с порывами до 42 м/с. Были отменены занятия в школах, авиарейсы, ограничено движение общественного транспорта.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
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