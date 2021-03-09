В Коми возбудили уголовное дело за срыв отопительного сезона в Вуктыле

СЫКТЫВКАР, 9 марта. /ТАСС/. Следственный комитет по Республике Коми возбудил уголовное дело из-за срыва отопления в городе Вуктыл, где в 40-градусный мороз жилые дома и социальные объекты остались без тепла. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Республике Коми по результатам проверки по факту ненадлежащего отопления жилых домов и социальных объектов в Вуктыле и результатам рассмотрения поступивших материалов проверки прокуратуры Республики Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба"), ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.