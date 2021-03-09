Подмосковная семья, в которой убили троих детей, не состояла на учете

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Подмосковная семья, в которой 7 марта убили троих детей, считалась благополучной и не состояла на профилактическом учете. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

В воскресенье в одной из квартир в Ликино-Дулеве были обнаружены тела 45-летней женщины и троих ее внуков - двухлетних близнецов и восьмилетней девочки. Все четверо погибли от ножевых ранений. По подозрению в этом преступлении задержали их родственника, находившегося в квартире. "Отец детей работает слесарем, мать - безработная. Семья внешне благополучная, на профилактическом учете не состояла, по месту жительства характеризуется положительно. Для детей были созданы все условия для занятий и отдыха", - сказал источник.

По его словам, с места убийства была изъята пол-литровая бутылка из-под джина Barrister, окурки сигарет и упаковки от таблеток "Найз", "Фенибут" и "Ремантадин". "Когда спасатели проникли в квартиру, подозреваемый в убийстве спал. Он находился в неадекватном состоянии, поэтому его пришлось под конвоем поместить в психиатрическую больницу", - добавил собеседник агентства.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следователи намерены добиваться ареста подозреваемого.