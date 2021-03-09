{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пять человек пострадали в ДТП в Курской области

Авария произошла на 66-м км автодороги Курск - Воронеж - Борисоглебск

КУРСК, 9 марта. /ТАСС/. Пять человек получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Курской области, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД.

"В результате ДТП ранения получили оба водителя и три пассажира автомобиля Kia Rio. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП", - сказали в пресс-службе.

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло во вторник на 66-м км автодороги Курск - Воронеж - Борисоглебск. По предварительным данным, водитель Renault Logan, выезжая с второстепенной дороги, столкнулся с Kia, после чего водитель Kia наехал на опору ЛЭП.

Теги
РоссияКурская область
В одну из школ Балашихи поступило сообщение о "минировании"
Здание проверят специалисты, включая кинологов с собакой
Читать полностью