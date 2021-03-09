Ранивший прохожую в Волгограде мужчина пройдет лечение в психиатрической больнице

ВОЛГОГРАД, 9 марта. /ТАСС/. Мужчина, который 7 марта ранил стамеской прохожую в Волгограде и пытался ударить полицейского, будет проходить лечение в стационаре Волгоградской областной клинической психиатрической больницы до постановления суда. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области.

"Мужчина находится в стационаре, где получает необходимую медицинскую помощь. Лечение пациента продолжится до получения медицинским учреждением постановления суда, которое определит место его дальнейшего пребывания и характер дальнейшего лечения", - сказали в пресс-службе.

Мужчину выписали из психиатрической больницы в ноябре 2020 года. После выписки он регулярно наблюдался у участкового психиатра. Его состояние расценивалось как стабильное, оснований для продолжения лечения в условиях стационара не возникало, уточнили в пресс-службе облкомитета.

Получившая травму женщина также проходит лечение, по окончании которого судебно-медицинские эксперты дадут ей заключение о тяжести причиненных травм. "Процессуальное решение в отношении напавшего на нее жителя Волгограда будет принято после предоставления медицинской документации о степени причиненной тяжести вреда здоровью", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.