СК возбудил уголовное дело после гибели трех детей в результате пожара на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех детей при пожаре в селе Красногорск на юге Сахалина. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

Пожар произошел 9 марта во второй половине дня. Горела квартира, расположенная на первом этаже трехэтажного жилого дома. Пожарный расчет прибыл через пять минут после вызова и быстро потушил пожар, но огонь успел унести жизни трех малолетних детей.

"По факту обнаружения тел троих малолетних детей в возрасте один, три и четыре года при тушении возгорания в одном из домов по ул. Промышленная в селе Красногорск Томаринского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - рассказали в пресс-службе.

По информации пресс-службы, в вечернее время на место происшествия выезжали следователи и криминалисты. Они осмотрели место, назначили ряд судебных экспертиз, в том числе пожаротехническую и судебно-медицинскую. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям родителей погибших детей, а также работников служб, которые должны проверять, насколько хорошо выполняются родительские обязанности.

Уполномоченная по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская рассказала ТАСС, что ранее семья состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. Однако позже она была снята с учета в связи с улучшением ситуации. В администрации Томаринского района ТАСС уточнили, что мать погибших однажды лишили родительских прав на двух детей. По данным местных властей, перед пожаром женщина ушла в магазин и оставила малышей одних дома.

Губернатор области Валерий Лимаренко взял ситуацию под личный контроль.