В Москве водитель несколько метров протащил полицейского, схватившегося за ручку машины

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Нарушитель на иномарке протащил несколько метров по дороге полицейского, который пытался пресечь конфликт на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили главке, в службу "02" в ночь на 9 марта поступило сообщение о хулиганстве на улице Миклуха-Маклая. "Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили конфликтующих граждан. При виде правоохранителей они попытались скрыться с места происшествия. Один из полицейских попытался остановить автомобиль Honda, в котором находился правонарушитель. Он схватился за ручку двери машины, но водитель не подчинился законным требованиям прекратить движение и протащил правоохранителя несколько метров по проезжей части", - сказал собеседник агентства.

После происшествия сотрудник полиции обращался с травмами руки и ноги в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Личности и местонахождение правонарушителей устанавливаются.