Два человека погибли в результате ДТП с двумя фурами и легковым автомобилем в Башкирии

УФА, 9 марта. /ТАСС/. Два человека погибли в результате столкновения двух грузовых и легкового автомобиля на трассе М-5 в Башкирии, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону во вторник.

ДТП произошло на 1 456-м километре автодороги Самара - Уфа - Челябинск.

"По имеющимся данным, столкнулись два грузовых автомобиля и легковой автомобиль Mitsubishi Lancer. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте происшествия. Подробности уточняются. На месте аварии работают сотрудники полиции и другие службы", - сказано в сообщении.