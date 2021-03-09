{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два человека погибли в результате ДТП с двумя фурами и легковым автомобилем в Башкирии

Происшествие случилось на 1 456-м километре автодороги Самара - Уфа - Челябинск

УФА, 9 марта. /ТАСС/. Два человека погибли в результате столкновения двух грузовых и легкового автомобиля на трассе М-5 в Башкирии, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону во вторник.

ДТП произошло на 1 456-м километре автодороги Самара - Уфа - Челябинск.

"По имеющимся данным, столкнулись два грузовых автомобиля и легковой автомобиль Mitsubishi Lancer. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте происшествия. Подробности уточняются. На месте аварии работают сотрудники полиции и другие службы", - сказано в сообщении.

Теги
РоссияБашкортостан
Суд в Подмосковье арестовал обвиняемого в убийстве женщины и трех ее внуков
В крови подозреваемого обнаружили алкоголь и наркотическое вещество, а в 2020 году мужчина находился на стационарном лечении в психиатрической больнице
Читать полностью