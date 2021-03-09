Прокурора Москвы просят обжаловать приговор полицейскому, ранившему ребенка из травматики

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Правозащитник Иван Мельников попросил прокурора Москвы Дениса Попова обжаловать приговор бывшему полицейскому Ивану Князеву, который получил условный срок за ранение ребенка из травматического пистолета.

"Прошу Вас провести проверку на предмет наличия оснований для апелляционного представления и обжаловать приговор с целью привлечения гражданина Князева к более суровой ответственности и взять это дело на личный контроль", - говорится в обращении правозащитника, с текстом которого ознакомился корреспондент ТАСС.

Инцидент произошел 6 декабря прошлого года возле дома на Судостроительной улице в Москве, когда сотрудник полиции Князев, который был в гражданской одежде и не при исполнении, в ходе конфликта выстрелил из травматического пистолета в 13-летнюю девочку. Серьезных травм она не получила, но была госпитализирована. Симоновский районный суд во вторник приговорил Князева к трем годам лишения свободы условно. "Подобный приговор выглядит необоснованно мягким, ведь вред здоровью несовершеннолетней девочке причинен общеопасным способом с применением оружия и в состоянии алкогольного опьянения. Приговор должен был быть вынесен, согласно законам РФ, по ч. 2 ст. 213 УК РФ, которая предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы", - подчеркивается в обращении.