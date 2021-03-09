Холодное водоснабжение отключили у более 16 тыс. жителей Саратова на время аварийных работ

ТАСС, 9 марта. Холодное водоснабжение жителей Волжского района Саратова временно прекращено из-за аварийно-ремонтных работ. Под отключение попали более 16 тыс. человек, говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте ГУ МЧС.

"В 15:50 мск поступила информация, что в связи с аварийно-ремонтными работами по замене вышедшего из строя пожарного гидранта на водоводе диаметром 100 мм прекращена подача холодного водоснабжения", - отмечается в сообщении.

В зоне отключения находятся 334 частных дома и 53 жилых дома разной этажности с население более 16,2 тыс. человек. Восстановить водоснабжение планируется к 20:00 мск 9 марта.