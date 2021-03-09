Суд в Подмосковье арестовал обвиняемого в убийстве женщины и трех ее внуков

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Орехово-Зуевский суд Подмосковья заключил под стражу обвиняемого в убийстве женщины и троих детей в Ликино-Дулеве. Об этом ТАСС во вторник сообщили в суде.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Сергею Морозову, обвиняемому в совершении убийств, меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала собеседница агентства.

В суде уточнили, что мера пресечения избрана на два месяца. Постановление пока не вступило в силу, оно может быть обжаловано в областном суде.

Как сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ, в крови подозреваемого были обнаружены алкоголь и наркотическое вещество. "Кроме этого, установлено, что в 2020 году мужчина находился на стационарном лечении в психиатрической больнице", - сказали в СК. Из квартиры изъято семь ножей, компьютерная техника и телефоны подозреваемого, взяты его биологические образцы.

В воскресенье в одной из квартир в Ликино-Дулеве были обнаружены тела 45-летней женщины и троих ее внуков - двухлетних близнецов и восьмилетней девочки. Все четверо погибли от ножевых ранений. По подозрению в этом преступлении задержали их родственника, находившегося в квартире. По сведениям источника ТАСС, обвиняемый является племянником убитой женщины. По словам источника, мать погибших детей оставила их утром с бабушкой и уехала. Когда она вечером вернулась, то не смогла открыть входную дверь и вызвала полицию и спасателей. Вскрыв дверь, они обнаружили тела детей и их бабушки.