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В Ярославской области женщина и ребенок погибли при пожаре

Следователи возбудили дело

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 марта. /ТАСС/. Женщина и ребенок семи лет погибли в результате пожара в частном доме в деревне Попково в Даниловском районе Ярославской области, следственные органы возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Даниловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в частном доме в ночь на 9 марта. В момент возгорания в доме находились 30-летняя женщина и двое ее детей. Женщина и семилетний ребенок в результате пожара погибли, девочка четырех лет выжила и находится в больнице. "По предварительной информации, мать успела вытолкнуть дочь из горящего дома", - уточнила пресс-служба.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Причины возникновения пожара выясняются.

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