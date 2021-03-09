Под Воронежем четыре человека пострадали в ДТП с участием двух грузовых машин и трактора

ВОРОНЕЖ, 9 марта. /ТАСС/. Четыре человека получили травмы в результате ДТП с участием грузовой "Газели", грузовика и трактора под Воронежем. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

По данным пресс-службы полиции, ДТП произошло во вторник около 14:30 мск в Хохольском районе Воронежской области на 41-м километре автодороги Воронеж - Луганск. По предварительной информации, 52-летний водитель грузовика "Хино" не справился с управлением и столкнулся с "Газелью" под управлением 51-летнего мужчины.

"В результате столкновения "Газель" наехала на дорожных рабочих, а после столкнулась с трактором. В результате ДТП пострадали дорожные рабочие и водитель "Газели", - говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что "Газель" стояла на дороге для перекрытия одной из полос, где велись ремонтно-дорожные работы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства происшествия, добавили в ведомстве.