Суд в Пензе отправил под домашний арест подростка по обвинению в приготовлении к теракту

ПЕНЗА, 9 марта. /ТАСС/. Первомайский районный суд Пензы отправил под домашний арест подростка, которого обвиняют в приготовлении к террористическому акту. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Молодому человеку избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 4 мая, он обвиняется в приготовлении к террористическому акту", - сообщили в суде.

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова сообщила ТАСС, что в школе у подростка не было конфликтов и он не стоял на внутришкольном учете. "Он не стоял на учете, учился, готовился к экзаменам, к ОГЭ (основной государственный экзамен) в девятом классе. Не отличник, но и не двоечник", - отметила собеседница агентства.

По данным из школы, где учится молодой человек, у подростка не было конфликтов. "С детьми, как заявляют [в школе], у него никогда не было конфликтов. По большому счету, к нему претензий никаких не было. Это чрезвычайный случай, необходимо дождаться итогов расследования", - добавила Столярова.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего школьника из Верхнего Ломова, который якобы планировал расстрелять одноклассников из ружья.

ТАСС пока не располагает официальными комментариями УФСБ и регионального следственного управления СК РФ по данному делу.

В новость были внесены изменения (18:30 мск) - добавлен комментарий комментарий детского омбудсмена области.