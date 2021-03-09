За рулем Porsche, пробившего стену паркинга в Москве, был его владелец хоккеист Казионов

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Бывший игрок хоккейного клуба "Нефтехимик" Денис Казионов был за рулем своего Рorsche, пробившего стену многоэтажного паркинга на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в правоохранительных органах.

"В ходе проверки установлено, что владельцем автомобиля Porsche Macan, пробившим стену многоэтажного паркинга является экс-хоккеист Денис Казионов. В момент ДТП он был за рулем", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщилось, что утром во вторник на улице Корабельной водитель автомобиля Porsche не справился с управлением и пробил стену многоэтажного паркинга. Предположительно, инцидент произошел на уровне четвертого этажа. Пострадавших в результате происшествия нет.

Казионов начал профессиональную карьеру в большом хоккее в 2003 году в составе московского ЦСКА. Впоследствии был нападающим в ХК МВД, а позже выступал за новокузнецкий "Металлург", омский "Авангард" и хабаровский "Амур". Позже переехал в Чехию, где в игровой сезон 2008-09 годов выступал за местные команды "Млада Болеслав" и "Горацка Славия", а затем вновь вернулся в Россию. Играл некоторое время за "Автомобилист", "Трактор" и "Ижсталь", а начиная с сезона 2012/13 являлся игроком череповецкой "Северстали". С 2014 года Казионов снова играл за "Авангард", позднее - за минское "Динамо", а в 2019-2020 гг. выступал за нижнекамский "Нефтехимик".