Мужчина совершил разбойное нападение на банк в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Мужчина совершил разбойное нападение на отделение банка на Индустриальном проспекте в Санкт-Петербурге, украл деньги и скрылся, ведется его розыск. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В 17:00 мск в полицию поступило сообщение о том, что 20 минутами ранее неизвестный злоумышленник зашел в помещение одной из финансово-кредитных организаций на Индустриальном проспекте и, угрожая неустановленным предметом, похитил денежные средства, после чего скрылся", - говорится в сообщении.

Сумма украденного в настоящее время устанавливается. В результате инцидента никто не пострадал. Полицейские ведут розыск нападавшего.

Название банка в полиции не уточнили.