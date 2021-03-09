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Грузовая машина сбила женщину на пешеходном переходе на севере Москвы

Женщину госпитализировали с предварительным диагнозом - сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Водитель грузового автомобиля Mercedes сбил 60-летнюю женщину на пешеходном переходе на Ленинградском проспекте в Москве, она доставлена в медицинское учреждение. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На Ленинградском проспект в районе дома 4/2 грузовой автомобиль Меrcedes <...> сбил пешехода на пешеходном переходе. Пострадала женщина 60 лет. Она госпитализирована с предварительным диагнозом - сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма", - говорится в сообщении.

Движение по дублеру затруднено на 0,4 км.

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