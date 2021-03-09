Суд на Кубани арестовал экс-полицейского по делу о ДТП с двумя погибшими

КРАСНОДАР, 9 марта. /ТАСС/. Тихорецкий городской суд арестовал на два месяца бывшего сотрудника линейного отдела полиции ОМВД России на станции Кавказская по уголовному делу о ДТП с двумя погибшими, сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда во вторник.

Ранее следователи следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело после ДТП в Тихорецке. По предварительной версии, полицейский линейного отдела полиции ОМВД России на станции Кавказская, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, превысил разрешенный скоростной режим, не убедившись в безопасности маневра, выехал на перекресток, где допустил столкновение с другим автомобилем. В результате погибли два человека, еще двое, в том числе 5-летний ребенок, пострадали.

"Тихорецким городским судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении фигуранта уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения"). Суд принял решение о заключении молодого человека под стражу до 8 мая 2021 года включительно", - говорится в сообщении краевого суда.

В следственном управлении СК РФ по краю уточнили журналистам, что на данный момент подозреваемый уже уволен из правоохранительных органов.