Проверка не нашла нарушения тайны совещательной комнаты по делу о пытках в ИК-1 Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 марта. /ТАСС/. Служебная проверка не выявила нарушения тайны совещательной комнаты Заволжским районным судом Ярославля при вынесении приговора по делу о пытках заключенного Евгения Макарова в местной колонии № 1. Об этом ТАСС сообщила адвокат Макарова Ирина Бирюкова.

Заволжский районный суд Ярославля 19 ноября 2020 года оправдал бывшего врио начальника местной ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова по делу об избиении Макарова. Кроме того, 11 фигурантов дела, бывшие сотрудники ФСИН, получили реальные сроки от 3 до 4 лет и 3 месяцев лишения свободы. Ярославский областной суд 3 марта начал рассмотрение дела с представлением прокурора и апелляционными жалобами на приговор.

"Служебная проверка не выявила нарушения тайны совещательной комнаты", - сказала Бирюкова. По ее словам, проверка проводилась председателем Заволжского суда и судебным департаментом.

Ранее Бирюкова подавала жалобу в Ярославский областной суд, в которой указала, что судья, выносивший приговор сотрудникам ИК-1 по делу об избиении заключенного Евгения Макарова, нарушил тайну совещательной комнаты. Адвокат по запросу получила доступ к записям с камер видеонаблюдения, установленных в здании Дзержинского районного суда, в зале заседаний которого рассматривалось дело. На видеозаписях Бирюкова увидела, что в день вынесения приговора вместе с судьей Сергеем Лупановым в совещательную комнату заходили администратор Дзержинского суда, гособвинитель, секретарь, а также прокурор.