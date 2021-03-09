Трутнев поручил взять на контроль дело в отношении инспектора Байкальского заповедника

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Минприроды РФ и властям Бурятии взять на контроль ситуацию с уголовным делом в отношении задержавшего браконьеров инспектора Байкальского заповедника. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аппарата полпреда.

"Юрий Трутнев дал поручение Минприроды России и руководству Республики Бурятия в кратчайшие сроки разобраться в сложившейся ситуации, а аппарату полпредства ДФО взять данное происшествие на контроль", - говорится в сообщении.

Ранее Мухоршибирский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Республике Бурятия сообщил, что следователи возбудили дело о превышении полномочий в отношении инспектора Байкальского заповедника, задержавшего с поличным пятерых браконьеров и пострадавшего от наезда их автомобиля.