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Двое детей и женщина погибли при пожаре в квартире на Кубани

СК возбудил уголовное дело

КРАСНОДАР, 9 марта. /ТАСС/. Женщина и двое детей погибли при пожаре в квартире в Тбилисском районе Краснодарского края, также пострадал мужчина, по факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение о возгорании в квартире двухэтажного дома в хуторе Северин, после локализации которого обнаружены тела трех человек: 29-летней женщины и двух ее детей 2012 и 2019 годов рождения", - говорится в сообщении. Также в больницу с ожогами различной степени тяжести доставлен 26-летний мужчина.

"Незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - сказано в сообщении.

По данным ГУ МЧС России по региону, площадь пожара в квартире на втором этаже многоквартирного дома составила 14 кв. м.

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РоссияКраснодарский край
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