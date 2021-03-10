СМИ: три человека пострадали во время столкновений молодежных группировок у школы в Париже

ПАРИЖ, 10 марта. /ТАСС/. Три человека пострадали во время столкновений двух враждующих молодежных группировок на западе Парижа. Об этом сообщил во вторник телеканал BFM со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что стычка, в которой участвовали несколько десятков подростков, произошла во вторник вечером у школы, расположенной в шестнадцатом округе Парижа. По данным правоохранителей, один человек с ножевым ранением в бедро был доставлен в больницу, двое других получили легкие ранения.

По факту массовой драки полиция задержала одного человека.

В понедельник двое подростков получили ножевые ранения во время драки в Шампиньи-сюр-Марн (юго-восточный пригород Парижа). До этого в городе Бове на севере Франции произошли столкновения двух враждующих молодежных группировок. В феврале стычки молодежных банд неоднократно происходили в столичном регионе Иль-де-Франс.

В связи с ростом напряженности власти республики объявили о намерении усилить борьбу с преступностью среди молодежи. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен объявил, что взял этот вопрос под личный контроль.