Суд начнет рассмотрение по существу дела Соболь о проникновении в квартиру пенсионерки

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Перовский районный суд Москвы проведет в среду выездное заседание мирового суда по делу активистки ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в РФ НКО-иноагентом) Любови Соболь, которая обвиняется в незаконном проникновении в чужую квартиру, сообщает корреспондент ТАСС.

Соболь обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия"). Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет. Несмотря на ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции, журналистам разрешат присутствовать в зале заседаний.

По данным СК, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке столицы, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись "брошенной женой" и заявив, что в квартире якобы находится маленький ребенок, "с которым ей не позволяют общаться". Когда хозяйка квартиры открыла дверь, она оттолкнула ее и, применяя физическую силу к женщине, ворвалась в квартиру. Она обошла в ней все помещения, снимая свои действия на телефон.

Адвокат Владимир Воронин отказывается комментировать подробности дела в отношении подзащитной, ссылаясь на подписку о неразглашении.

В настоящее время Соболь находится под домашним арестом по обвинению в нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе незаконной акции 23 января в Москве.