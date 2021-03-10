ГП утвердила обвинительное заключение по делу экс-главы Ивановской области Меня

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура (ГП) РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Ивановской области, аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня по делу о растрате 700 млн рублей. Об сообщил источник ТАСС.

Дело в отношении Михаила Меня.

Дело в отношении Михаила Меня. Главное

На эту тему

"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила Меня, материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу", - сказал собеседник агентства.

В феврале Басманный суд продлил Михаилу Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий до 30 марта.

Как ранее сообщал адвокат Меня Мурад Мусаев, срок давности по уголовному делу истекает в апреле.