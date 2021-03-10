В Финском заливе спасли двух рыбаков с отколовшейся льдины

ТАСС, 10 марта. Спасатели на вертолете эвакуировали двух рыбаков-любителей с отколовшейся от берега льдины в акватории Финского залива, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Ленинградской области.

"Поступило сообщение о том, что на акватории Финского залива в Ломоносовском районе вблизи населенного пункта Кандикюля образовалась трещина шириной от 2 до 5 м и на льду находится два рыбака-любителя. К месту незамедлительно было направлено поисково-спасательное подразделение "Лебяжье" Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на судне на воздушной подушке <…> Была направлена заявка на применения вертолета Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что использовать вертолет пришлось в связи с тем, что в акватории образовались ледяные торосы, которые не позволяли подъехать к людям на судне. Пострадавших доставили на берег, их жизни и здоровью ничего не угрожает.