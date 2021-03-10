В Приморье возбудили дело после гибели семьи из пяти человек в реке

ВЛАДИВОСТОК, 10 марта. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели семьи с тремя детьми в реке Раздольной, сообщил ТАСС представитель ведомства. Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

"Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ", - сообщил представитель следственного управления.

Предварительно установлено, что 8 марта 2021 года семейная пара с детьми направилась на автомобиле из города Уссурийска на рыбалку в Надеждинский район. Вечером взрослые перестали выходить на связь, были организованы их поиски. На следующий день на берегу устья реки обнаружено тело женщины - матери семейства, рядом с телом на льду найдена полынья. Следователи провели осмотр места происшествия, во время обследования дна реки спасатели нашли тела трех детей 2013, 2006, 2007 годов рождения.

Прокуратура Приморья во вторник организовала проверку в связи с гибелью семьи, утонувшей вместе с автомобилем в реке Раздольной недалеко от поселка Тавричанка в Надеждинском районе края.