В Якутске в 13 школ поступили сообщения о минировании

ЯКУТСК, 10 марта. /ТАСС/. Сообщения о минировании поступили в 13 школ Якутска. Об этом сообщили в среду ТАСС в управлении образования города.

"Сегодня ночью произошла массовая рассылка сообщений о минировании образовательных учреждений <…> По городу таких сообщений поступило 13. Первой [сообщение] открыла 27-я школа и по инструкции сообщила во все инстанции. Произошли эвакуация детей и проверка на наличие мины", - сказали в управлении, отметив, что всего было эвакуировано около 500 школьников.

В ведомстве добавили, что в остальных 12 школах не нарушен учебный процесс, школа № 27 возобновит обучение со второй смены. "Правоохранительные органы выяснили, что это массовая рассылка. Мы отработали, чтобы не прерывать учебно-воспитательный процесс. Сегодня идет второй поток итоговых сочинений, по городу пишут 105 выпускников", - добавили в управлении.